Assegno unico, Bonetti: primo passo di riforma fiscale (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – "L'Assegno unico universale per i figli è il primo passo di una grande riforma fiscale". Così il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nella videointervista rilasciata alla rivista online dell'Istituto Eurispes e realizzata da Emilio Albertario. Di fronte ad un'incertezza (lavorativa, sociale, di prospettiva) – prosegue Bonetti – "la risposta deve essere la strutturalità di misure di sostegno e di investimento. Non è un sussidio, non è una semplice misura di contrasto alla povertà individuale, è una misura di investimento e di sostegno, che deve essere commisurata, e così sarà, sulla base del contesto familiare reddituale. Quindi è un'universalità, ma graduata sui redditi delle famiglie".

