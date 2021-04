Arsenal-Everton | autogol clamoroso di Leno | è 0-1 VIDEO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Inizia ad assumere tratti grotteschi la stagione di unche è sempre più lontano dalla zona europea. All’Emirates Stadium, in occasione della trentatreesima giornata di Premier League, la squadra di Arteta ha subito l’ennesima sconfitta casalinga, con uno 0-1 deciso dall’di: al 76? su tiro cross di Saka, l’estremo difensore ha perso il pallone che è rotolato verso la rete. Un errore che costa la sconfitta e probabilmente l’ultima chance per raggiungere il settimo posto. SportFace.

