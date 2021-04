Akash, accusa Elisa Isoardi: “Ho lasciato l’Isola per colpa sua” (Di venerdì 23 aprile 2021) Akash, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato ospite nel programma di Tommasi Zorzi, ‘Il punto Z’, ed ha fatto una rivelazione importante, sulla sua compagna di avventura Elisa Isoardi. Akash ed Elisa IsoardiIl modello indiano, è stato, fin dal primo momento della sua partecipazione al reality, oggetto di gossip, per via del colore particolare dei suoi occhi, e per il carattere fumantino, messo in luce durante la partecipazione all’Isola. La notizia clamorosa, di cui, l’ex naufrago, ha parlato durante l’intevista con Zorzi, ha a che fare , come già detto, con la Isordi. Alash, ha accusato, l’ex fidanzata di Matteo Salvini, di avergli consigliato, che in caso di eliminazione, non doveva accettare di rimanere ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 aprile 2021), ex naufrago deldei Famosi, è stato ospite nel programma di Tommasi Zorzi, ‘Il punto Z’, ed ha fatto una rivelazione importante, sulla sua compagna di avventuraedIl modello indiano, è stato, fin dal primo momento della sua partecipazione al reality, oggetto di gossip, per via del colore particolare dei suoi occhi, e per il carattere fumantino, messo in luce durante la partecipazione al. La notizia clamorosa, di cui, l’ex naufrago, ha parlato durante l’intevista con Zorzi, ha a che fare , come già detto, con la Isordi. Alash, hato, l’ex fidanzata di Matteo Salvini, di avergli consigliato, che in caso di eliminazione, non doveva accettare di rimanere ...

