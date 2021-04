Videogiochi PS2 | alcuni valgono centinaia di euro | la lista completa

(Di giovedì 22 aprile 2021) Se avete intenzione di rispolverare i vostri vecchidella PS2, controllate bene:tantissimo! Nell’era della next gen e della PlayStation 5, per i più nostalgici è tempo di tornare alle vecchie console. L’ormai dimenticata PS2 ha letteralmente segnato un’intera generazione, sdoganando definitivamente il mondo deie dando vita all’immenso mercato che L'articolo proviene da Inews.it.

Questo a causa di un gran numero diche non sono retrocompatibili su hardware più nuovi, come i classici dell'era PS One o. Siamo quindi contenti anche noi che Sony abbia fatto un ...... che IIDEA identifica come: "Mega Drive, Xbox 360, PS3,, PS1, SNES, NES, Wii?". Numeri che ... La classifica deipiù venduti lascia ancora meno spazio alla fantasia: l'Italia si conferma ...Se avete intenzione di rispolverare i vostri vecchi videogiochi della PS2, controllate bene: alcuni valgono tantissimo!L'amatissimo protagonista di God of War non è certo un uomo qualunque. Svetta fisicamente, ma quanto di preciso?