Vaccini Pfizer contraffatti in Polonia e Messico, nelle fiale da 1.000 dollari l'una c'era un siero antirughe (Di giovedì 22 aprile 2021) Un trattamento antirughe nella fiala del vaccino anti Covid. Lo sconvolgente risultato delle indagini svolte in Polonia e in Messico sulla contraffazione del vaccino Pfizer lancia l'allarme sulle azioni criminali dietro l'emergenza della pandemia. Sul Wall street Journal è la stessa azienda farmaceutica a confermare il fenomeno: dopo aver analizzato le fiale con il marchio Pfizer sequestrate dalle autorità dei due Paesi ha dichiarato la completa falsità dei prodotti. Le dosi recuperate in Messico presentavano anche un'etichettatura fraudolenta, mentre la sostanza all'interno delle fiale della Polonia «è con tutta probabilità un trattamento antirughe». 1.000 dollari a dose Nella clinica ...

