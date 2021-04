Unison acquisisce PRICE® Systems per espandere le proprie capacità e la propria presenza globale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Le impareggiabili risorse di Model-Based Cost Engineering™ (MBCE™) di PRICE System vanno a completare le piattaforme software aziendali diDULLES, Va., 22 aprile 2021 /PRNewswire/, fornitore leader di software per il Contract Management, il Program Management, le acquisizioni e gli insight per gli appaltatori governativi e le agenzie federali, ha annunciato oggi l'acquisizione di PRICE, LLC, fornitore leaderdel software avanzato Model-Based Cost Engineering™ per l'assistenza decisionale. Insieme,e PRICEsaranno al servizio delle missioni governative, dei professionisti delle acquisizioni, degli appaltatori governativi e dei produttori più avanzati al mondo. "I programmi mission-critical dei nostri clienti continuano a crescere in ...