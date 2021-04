Tour of the Alps 2021, Pello Bilbao: “Dedico la vittoria a Michele Scarponi, è indimenticabile” (Di giovedì 22 aprile 2021) Pello Bilbao ha vinto la quarta tappa del Tour of the Alps 2021. Lo spagnolo si è imposto sul traguardo di Pieve di Bono, vincendo lo sprint con il russo Aleksandr Vlasov e con il britannico Simon Yates (leader della classifica generale). L’alfiere della Bahrain-Victorious ha tenuto benissimo sulle salite di giornata, sull’ultima asperità ha limitato i dannii e in discesa si è rifatto sotto a Yates, risultando poi perfetto nel finale. Un successo davvero di rilievo per il 31enne iberico, al primo sigillo stagionale e ora secondo in graduatoria a 58” di ritardo dal leader. Pello Bilbao ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Fantastico disputare queste gare su questi percorsi, nel finale della salita avevo perso qualcosa, ma sapevo di poter ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021)ha vinto la quarta tappa delof the. Lo spagnolo si è imposto sul traguardo di Pieve di Bono, vincendo lo sprint con il russo Aleksandr Vlasov e con il britannico Simon Yates (leader della classifica generale). L’alfiere della Bahrain-Victorious ha tenuto benissimo sulle salite di giornata, sull’ultima asperità ha limitato i dannii e in discesa si è rifatto sotto a Yates, risultando poi perfetto nel finale. Un successo davvero di rilievo per il 31enne iberico, al primo sigillo stagionale e ora secondo in graduatoria a 58” di ritardo dal leader.ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Fantastico disputare queste gare su questi percorsi, nel finale della salita avevo perso qualcosa, ma sapevo di poter ...

