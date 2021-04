Taglio delle emissioni entro il 2030. Svolta dell’Europa sul clima. La Commissione Ue adotta criteri per la finanza verde. Ma rinvia ogni decisione su gas e nucleare (Di giovedì 22 aprile 2021) Al mega vertice, in versione virtuale, dei leader mondiali sul clima organizzato dall’amministrazione Biden, oggi e domani, Bruxelles non si presenterà a mani vuote. Dopo 14 ore di negoziato il Parlamento europeo e il Consiglio (a prendere parte ai lavori c’era anche la Commissione) hanno trovato l’intesa sul clima. Sul target 2030 è stato trovato l’accordo per una riduzione di “almeno il 55%” delle emissioni rispetto al 1990. Sebbene il Parlamento puntasse a una riduzione del 60%. Nulla di fatto anche per un’altra richiesta del Parlamento. Non passa il principio di prevedere il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per ogni singolo stato membro. L’obiettivo dovrà invece essere raggiunto collettivamente dall’Europa. Per quanto riguarda ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Al mega vertice, in versione virtuale, dei leader mondiali sulorganizzato dall’amministrazione Biden, oggi e domani, Bruxelles non si presenterà a mani vuote. Dopo 14 ore di negoziato il Parlamento europeo e il Consiglio (a prendere parte ai lavori c’era anche la) hanno trovato l’intesa sul. Sul targetè stato trovato l’accordo per una riduzione di “almeno il 55%”rispetto al 1990. Sebbene il Parlamento puntasse a una riduzione del 60%. Nulla di fatto anche per un’altra richiesta del Parlamento. Non passa il principio di prevedere il raggiungimento della neutralitàtica al 2050 persingolo stato membro. L’obiettivo dovrà invece essere raggiunto collettivamente dall’Europa. Per quanto riguarda ...

