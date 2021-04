'Schiaffi e minacce': violenze in un centro per spastici, arrestati tre operatori (Di giovedì 22 aprile 2021) 'T'ammazzo a legnate, butta sangue': Schiaffi e calci agli anziani, 4 arresti in una casa di riposo 22 febbraio 2021 VIDEO - Odissea nell'ospizio, anziana presa a Schiaffi implora pietà: 'Vorrei una ... Leggi su palermotoday (Di giovedì 22 aprile 2021) 'T'ammazzo a legnate, butta sangue':e calci agli anziani, 4 arresti in una casa di riposo 22 febbraio 2021 VIDEO - Odissea nell'ospizio, anziana presa aimplora pietà: 'Vorrei una ...

Advertising

filippods68 : 'Schiaffi e minacce': violenze in un centro per spastici, arrestati tre operatori - infoitinterno : 'Schiaffi e minacce': violenze in un centro per spastici, arrestati tre operatori - Man115tn1 : RT @PalermoToday: 'Schiaffi e minacce': violenze in un centro per spastici, arrestati tre operatori - PalermoToday : 'Schiaffi e minacce': violenze in un centro per spastici, arrestati tre operatori -