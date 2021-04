Ruggeri ancora contro Gassmann: mi ha bloccato su Twitter, alla faccia del confronto… (Di giovedì 22 aprile 2021) Ruggeri contro Gassmann, secondo round. Il cantautore milanese infatti nel pomeriggio ha pubblicato sul suo profilo Twitter la schermata che indica come sia stato bloccato da Alessandro Gassmann. Ruggeri così commenta: “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”. Lo scontro social sulla nostalgia per la Germania Est All’origine della ruggine tra i due artisti uno scontro social che ha visto Alessandro Gassmann e Enrico Ruggeri su fronti opposti. L’attore, infatti, su Twitter aveva annunciato di voler chiamare la polizia per denunciare i vicini che stavano violando le regole anti-Covid. Un’azione di cui Gassmann ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021), secondo round. Il cantautore milanese infatti nel pomeriggio ha pubblicato sul suo profilola schermata che indica come sia statoda Alessandrocosì commenta: “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”. Lo ssocial sulla nostalgia per la Germania Est All’origine della ruggine tra i due artisti uno ssocial che ha visto Alessandroe Enricosu fronti opposti. L’attore, infatti, suaveva annunciato di voler chiamare la polizia per denunciare i vicini che stavano violando le regole anti-Covid. Un’azione di cui...

Advertising

MrSwing5 : @romatoday E quindi come afferma Ruggeri, bisognerebbe lasciarLi fare… Avvilente... ! 'L'Italia dei Furbetti', colp… - asmario1927 : @BoniekZibi Massimo Ruggeri avrebbe detto Pietà lui e Gianfranco Giubilo ...ma forse avete ancora una possibilità i… - ZGravita : @mancurious5 @Lucrezi97533276 Senti non infierire ke ancora non mi sono ripresa dallo shock di un Ruggeri skierato… - L_Morassi : Poi se #Ruggeri e #Sgarbi muoiono di #COVID dove cazzo andranno a piangere? Qua ci vuole un virus ancora più potente - GVNVNCR : L'unico motivo per cui questo Paese non è ancora stato del tutto affossato è che per ogni Gassman c'è almeno un Rug… -