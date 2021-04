Roma Atalanta, sfida impari tra Dzeko e Zapata: il dato è lampante (Di giovedì 22 aprile 2021) sfida dal sapore europeo quella tra Roma e Atalanta: nel 2021 Zapata surclasse Dzeko. Il dato sui gol è eloquente Edin Dzeko vive l’ennesima stagione burrascosa a Roma: i rumors di gennaio, la lite con Fonseca e la successiva estromissione dai titolarissimi, hanno fatto sì che i suoi numeri non brillino nel 2021. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il confronto sia impietoso nel 2021: 1 solo gol per il bosniaco mentre sono ben 10 quelli di Duvan Zapata, a cui si aggiungo gli 11 di un Muriel esploso definitivamente con Gasperini trovando la continuità che è sempre mancata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021)dal sapore europeo quella tra: nel 2021surclasse. Ilsui gol è eloquente Edinvive l’ennesima stagione burrascosa a: i rumors di gennaio, la lite con Fonseca e la successiva estromissione dai titolarissimi, hanno fatto sì che i suoi numeri non brillino nel 2021. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il confronto sia impietoso nel 2021: 1 solo gol per il bosniaco mentre sono ben 10 quelli di Duvan, a cui si aggiungo gli 11 di un Muriel esploso definitivamente con Gasperini trovando la continuità che è sempre mancata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

