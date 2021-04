Recovery | bozza | 31 | 9 mld a Istruzione e ricerca | aule cablate per studenti

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - 31,9 miliardi del Pnrr saranno destinati all'e alla, ovvero il 17% del 'tesoretto'. Le risorse - si legge nel documento di sintesi messo a punto dal Mef e sul tavolo della riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, i ministri interessati al dossier e i capidelegazione delle forze di maggioranza - saranno finalizzate a "rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e Stem, lae il trasferimento tecnologico". Dunque, "asili nido, materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", ma anche la "scuola 4.0", ovvero scuole "moderne,e orientate all'innovazione grazie anche addidattiche di nuova concezione". Ci sarà, inoltre, "il risanamento strutturale degli edifici scolastici".

...minuto a Palazzo Chigi la riunione del premier Mario Draghi e del ministro dell'Economia Daniele Franco con i capidelegazione e i ministri coinvolti sul dossier. Sul tavolo c'è ladel ...Il 40% al Sud Il PNRR sarebbe diviso in 16 categorie di spesa, con progetti articolati su circa 200 pagine e 500 grafici, secondo unapubblicata da Boomberg, che descrive il piano come "la sua ...Fra gli investimenti contenuti nella proposta "a valere sulla programmazione complementare al Pnrr", allegata alla bozza del piano che ...Ammonta a 221,5 i miliardi il Recovery plan targato Italia, di cui 191,5 miliardi finanziati con le risorse in arrivo da Bruxelles e 30 dal fondo complementare. Due gli “obiettivi chiave” che il Pnrr ...