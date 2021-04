Recovery | anche capidelegazione a vertice Draghi-ministri su Pnrr Rpt

Leggi su ildenaro

Roma, 22 apr (Adnkronos) – A quanto si apprende, ci sarannodelle forze di maggioranza al, fissato per le 10 a Palazzo Chigi, tra il premier Marioe ipiù coinvolti nella stesura del, tra questi Daniele Franco, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Roberto Speranza. Di fatto una 'cabina di regia' allargata, che vedrà presentii 'portavoce' dei vari partiti che compongono la maggioranza: per Fi Maria Stella Gelmini, per il M5S Stefano Patuanelli, per la Lega Giancarlo Giorgetti, per Iv Elena Bonetti e per il Pd **Andrea Orlando**.