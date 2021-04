“Questa è la prima volta che capita!”. L’eredità, Maya arriva alla ghigliottina ma poi succede qualcosa di unico. Il web in rivolta: “Incredibile” (Di giovedì 22 aprile 2021) Si torna a parlare de L’eredità che ogni giorno regala grandi emozioni e fa discutere per ore sui social. Durante l’ultima puntata più che mai, dopo che alla ghigliottina è arrivata la nuova concorrente Maya. Che ha spiazzato i fan per la sua scelta. Dopo la campionessa Monica, oggi sconfitta ma con la possibilità di rifarsi, arriva Maya che prima vince il triello e poi arriva alla fase finale con 210mila euro. Le parole a disposizione stasera sono “poesie, organizzare, bacino, tempo, riso”. Maya dimezza solo una volta e gioca per 105mila euro. La giovane campionessa spiazza tutti, scegliendo inaspettatamente un verbo: “Ho scritto ‘fluire’”. Ma la risposta è sbagliata. Flavio Insinna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Si torna a parlare deche ogni giorno regala grandi emozioni e fa discutere per ore sui social. Durante l’ultima puntata più che mai, dopo cheta la nuova concorrente. Che ha spiazzato i fan per la sua scelta. Dopo la campionessa Monica, oggi sconfitta ma con la possibilità di rifarsi,chevince il triello e poifase finale con 210mila euro. Le parole a disposizione stasera sono “poesie, organizzare, bacino, tempo, riso”.dimezza solo unae gioca per 105mila euro. La giovane campionessa spiazza tutti, scegliendo inaspettatamente un verbo: “Ho scritto ‘fluire’”. Ma la risposta è sbagliata. Flavio Insinna ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Prima di dormire, ascoltatevi questa ninna nanna. È la Berceuse di Chopin, interpretata da Arturo Benedetti Miche… - DiMarzio : #CoppadiFrancia | Un club di 4ª divisione è in semifinale. “Questo è il calcio”, è il titolo in prima pagina de L… - Tommasolabate : Cara @Inter io la mia squadra del cuore la seguo anche in serie Z, se fallisce, se gioca con Ciocci e Morello, in t… - MalaTempora7 : Non uscite dal governo è quello che vogliono @pdnetwork e @Mov5Stelle per addossarvi la colpa di tutto, e comunque… - niiinacarrara : Prima ora del giovedì mattina il vino e tutti i supi aspetti tecnici in spagnolo vi prego salvatemi da questa noia mortale infinita -

Ultime Notizie dalla rete : Questa prima Il 2020 è stato l'anno più caldo in Europa Durante l'inverno, le temperature massime e minime in questa regione hanno superato, ... Mentre la prima parte dell'anno è stata più fredda della media su gran parte dell'Artico, l'estate e l'autunno ...

Sassuolo oltre De Zerbi. Milan battuto sul campo e non con le parole Nonostante la prova della prima frazione, il terzo gol firmato da Calhanoglu nel primo e la tenuta, ... E questa volta ha giocato al fianco di Rebic con la formula del 4 - 4 - 2 che poteva essere ideale.

Istat: tra marzo e aprile dello scorso anno solo il cancro ha ucciso più del Covid in Italia Il Piccolo Rivendicare senza avere progetti Se serviranno nuove imposte sarà colpa del governo centrale. Per le regioni meridionali però c’è un ulteriore incentivo a chiedere più spesa. Le imposte necessarie infatti saranno pagate proporzionalm ...

Giornata della Terra. Obiettivo zero emissioni. Le città: gli Stati si muovano nel 1972, in occasione del primo Summit per la Terra, gli scienziati segnalavano già il pericolo costituito da una crescita illimitata in un mondo dalle risorse limitate. Cinquant’anni dopo, questa co ...

Durante l'inverno, le temperature massime e minime inregione hanno superato, ... Mentre laparte dell'anno è stata più fredda della media su gran parte dell'Artico, l'estate e l'autunno ...Nonostante la prova dellafrazione, il terzo gol firmato da Calhanoglu nel primo e la tenuta, ... Evolta ha giocato al fianco di Rebic con la formula del 4 - 4 - 2 che poteva essere ideale.Se serviranno nuove imposte sarà colpa del governo centrale. Per le regioni meridionali però c’è un ulteriore incentivo a chiedere più spesa. Le imposte necessarie infatti saranno pagate proporzionalm ...nel 1972, in occasione del primo Summit per la Terra, gli scienziati segnalavano già il pericolo costituito da una crescita illimitata in un mondo dalle risorse limitate. Cinquant’anni dopo, questa co ...