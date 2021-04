Pescara, un nuovo positivo al Covid-19. Ora sono otto calciatori e un membro dello staff (Di giovedì 22 aprile 2021) In casa Pescara continuano i problemi legati al cluster di Covid-19, è stata infatti registrata un nuova positività, con la situazione che passa a otto calciatori e un membro staff. Ecco la nota del club abruzzese: “Situazione in costante monitoraggio in Casa Pescara, con i BiancAzzurri che continuano a lavorare in modalità individuale. Prima della seduta di allenamento sia lo staff che i calciatori si sono sottoposti a un nuovo giro di “tamponi”. Al momento si è registrato un nuovo caso di positività al Covid-19, con la situazione che passa a 8 calciatori e un membro staff, isolati e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) In casacontinuano i problemi legati al cluster di-19, è stata infatti registrata un nuova positività, con la situazione che passa ae un. Ecco la nota del club abruzzese: “Situazione in costante monitoraggio in Casa, con i BiancAzzurri che continuano a lavorare in modalità individuale. Prima della seduta di allenamento sia loche isiposti a ungiro di “tamponi”. Al momento si è registrato uncaso di positività al-19, con la situazione che passa a 8e un, isolati e ...

Advertising

SerieBNewsCom : ??#Pescara, nuovo caso di positività al #COVID19: comunicato UFFICIALE - tabellamercatob : #SerieB e #Covid #Pescara: nuovo caso di positività Il totale passa a 8 calciatori e un membro dello staff - pescaranews : Pescara Calcio, nuovo caso di positività al Covid - PicenoTime : Pescara, il Coronavirus non dà tregua. Emerso nuovo positivo nel gruppo-squadra - soniafromearth : Dopo il caffè cominciamo a camminare per non si sa quale destinazione. Io intanto cerco motivazioni a tutto. 'Vabé,… -