PANDEV SENZA TRAMONTO

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 aprile 2021) La carriera di Gorannon vuole sapere di tramontare. L’attaccante macedone del Genoa, alla veneranda età di 37 anni, decide ancora. Lo ha fatto fino a ieri con la doppietta realizzata contro il Benevento per il 2-2 finale raggiungendo quota 101 gol in Serie A, è il primo macedone a riuscirci nella storia del calcio. E non è neanche la prima doppietta in stagione,ha contribuito alla vittoria del Genoa contro il Napoli facendone un’altra. Di stagioni migliori ne ha passate, ma questa rischia di passare alla storia per via soprattutto dell’avventura della Macedonia del Nord agli Europei con il quale vuole essere protagonista. Proprio lui, infatti, sempre con un suo gol, ha portato la Nazionale per la prima volta nella massima competizione europea regalando, tra l’altro, la gioia di vincere sul campo della Germania in occasione delle ...