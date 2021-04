Pagelle Milan-Sassuolo, i voti di Tuttosport: Tomori in tilt (Di giovedì 22 aprile 2021) Le Pagelle di Milan-Sassuolo 1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi a 'San Siro'. voti e giudizi dei calciatori rossoneri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Ledi1-2, gara della 32^ giornata di Serie A disputatasi a 'San Siro'.e giudizi dei calciatori rossoneri

Advertising

PianetaMilan : #Pagelle #MilanSassuolo, i voti di @tuttosport: @fikayotomori_ in tilt - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle di Pioli - Approccio ok, ma sbaglia i cambi e perde. Calha out rimpicciolisce il Milan - PianetaMilan : #Pagelle #MilanSassuolo, i voti del @CorSport: @RafaeLeao7 non si sblocca - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - sportli26181512 : Pagelle Tuttosport - Calhanoglu illumina, Tomori va in tilt: Secondo Tuttosport, Calhanoglu è stato il migliore in… - Milannews24_com : Milan-Sassuolo 1-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi -