Napoli Lazio, i convocati di Gattuso: c’è Elmas dopo i problemi in allenamento (Di giovedì 22 aprile 2021) Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Lazio Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro la Lazio. Presente Eljif Elmas, dopo i problemi in settimana in allenamento con Gattuso che lo avevo allontanato dal campo di gioco. Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Gennaroha diramato la lista deiin vista diGennaro, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match di questa sera contro la. Presente Eljifin settimana inconche lo avevo allontanato dal campo di gioco. Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui,, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - Telespazio1 : Sarà il confronto numero 130 tra Napoli e Lazio in Serie A. - owl1957 : @SimoneVazzana l’atalanta come lo scorso anno ha messo il turbo, noi dobbiamo giocarcela con napoli e lazio e spera… -