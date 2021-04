Milan sui social – Gli auguri di compleanno a Van Bommel (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi è il compleanno di Van Bommel, ex centrocampista rossonero. Il Milan ha voluto fargli gli auguri sul proprio profilo Twitter. Eccoli. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi è ildi Van, ex centrocampista rossonero. Ilha voluto fargli glisul proprio profilo Twitter. Eccoli.

Advertising

capuanogio : ?? Blitz di #Blavatnik, magnate padrone di #Dazn: pronto a una Superlega anti #ChampionsLeague con dentro 16 top cl… - Mammt21272087 : RT @emmeemme__: Ho fatto accesso a twitter e ho visto le notifiche intasate di rt per i miei tweet sui rinnovi del milan, allora preoccupat… - discoradioIT : E' atteso per questa sera in casa @acmilan il rinnovo del contratto di Zlatan @Ibra_official. 'What'Z happening, Co… - Sportflash24 : #SerieA 32^ giornata 2020-21/ Partite 20-21-22 aprile: nelle zone alte della classifica vince la #Juve, impatta l’I… - AnStorti : RT @emmeemme__: Ho fatto accesso a twitter e ho visto le notifiche intasate di rt per i miei tweet sui rinnovi del milan, allora preoccupat… -