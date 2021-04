Maradona, le domande del figlio di Sebastián Domínguez commuovono tutti: “Diego era un dio?” (Di venerdì 23 aprile 2021) Sebastián Domínguez ricorda Diego Armando Maradona.Superlega, Hugo Maradona: “Diego difendeva i più deboli.. non sarebbe stato d’accordo”Domínguez, ex giocatore di Newell's e Vélez, ha commosso i propri seguaci rivelando le quattro domande fattegli da suo figlio circa Diego Armando Maradona, mentre i due guardavano insieme i gol pirotecnici dell'ex Napoli.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sebadominguez6/status/1385185502316351489?s=21"Secondo quanto detto - tramite il proprio account Twitter - dallo stesso Domínguez, suo figlio è stato beccato a guardare le prodezze del più grande calciatore di tutti i tempi alle 7.45 del ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021)ricordaArmando.Superlega, Hugo: “difendeva i più deboli.. non sarebbe stato d’accordo”, ex giocatore di Newell's e Vélez, ha commosso i propri seguaci rivelando le quattrofattegli da suocircaArmando, mentre i due guardavano insieme i gol pirotecnici dell'ex Napoli.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sebadominguez6/status/1385185502316351489?s=21"Secondo quanto detto - tramite il proprio account Twitter - dallo stesso, suoè stato beccato a guardare le prodezze del più grande calciatore dii tempi alle 7.45 del ...

