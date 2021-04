LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: scatta Carthy, si stacca Sivakov! (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Sivakov è a 40 secondi da Yates, trainato da Martinez. Nel suo gruppetto c’è anche Matteo Fabbro. 15.14 Ed ora è proprio il leader della generale a fare l’andatura! Resistono Vlasov e Dan Martin! 15.13 Sivakov è alla deriva! E ci sono poco meno di due chilometri di salita dura per lui! Intanto Yates riprende Vlasov, si comporta da padrone. 15.11 E ora c’è lo scatto di Vlasov ai 10 dall’arrivo! 15.10 E si stacca Sivakov! Dopo aver fatto lavorare la squadra si è sciolto il vincitore dell’ultima edizione! 15.09 PARTE HUGH CARTY! Il primo ad accendere la miccia! 15.08 Si sfila anche Ivan Ramiro Sosa. Soltanto Martinez per Sivakov. Yates, Hindley e Carthy sembrano star bene, mentre più dietro Pozzovivo, Brambilla e Matteo Fabbro. 15.07 Ritmo troppo forte per ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Sivakov è a 40 secondi da Yates, trainato da Martinez. Nel suo gruppetto c’è anche Matteo Fabbro. 15.14 Ed ora è proprio il leader della generale a fare l’andatura! Resistono Vlasov e Dan Martin! 15.13 Sivakov è alla deriva! E ci sono poco meno di due chilometri di salita dura per lui! Intanto Yates riprende Vlasov, si comporta da padrone. 15.11 E ora c’è lo scatto di Vlasov ai 10 dall’arrivo! 15.10 E siDopo aver fatto lavorare la squadra si è sciolto il vincitore dell’ultima edizione! 15.09 PARTE HUGH CARTY! Il primo ad accendere la miccia! 15.08 Si sfila anche Ivan Ramiro Sosa. Soltanto Martinez per Sivakov. Yates, Hindley esembrano star bene, mentre più dietro Pozzovivo, Brambilla e Matteo Fabbro. 15.07 Ritmo troppo forte per ...

