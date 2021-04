LIVE Sinner-Bautista Agut 3-2, ATP Barcellona in DIRETTA: un break per parte nel primo set (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Si apre bene il campo con il dritto Sinner, ma il lungolinea lo mette appena largo. 15-0 Ci riprova con la palla corta Sinner, ma stavolta non è precisa e Bautista Agut chiude a rete con il dritto. 3-2 Sinner, si viene a prendere il punto a rete l’azzurro con una bella volée bassa di rovescio. Vantaggio Sinner, prima profonda e al corpo sulla quale è lungo il rovescio di Bautista Agut. 40-40, 2a parità: bella prima esterna e contropiede di dritto di Sinner. Vantaggio Bautista Agut, palla break: sbaglia il dritto Sinner dal proprio angolo destro, mettendolo in rete. 40-40 ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Si apre bene il campo con il dritto, ma il lungolinea lo mette appena largo. 15-0 Ci riprova con la palla corta, ma stavolta non è precisa echiude a rete con il dritto. 3-2, si viene a prendere il punto a rete l’azzurro con una bella volée bassa di rovescio. Vantaggio, prima profonda e al corpo sulla quale è lungo il rovescio di. 40-40, 2a parità: bella prima esterna e contropiede di dritto di. Vantaggio, palla: sbaglia il drittodal proprio angolo destro, mettendolo in rete. 40-40 ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner-Roberto Bautista Agut, e sono tre: gli ottavi di Barcellona rappresentano il terzo con… - wam_the : Sinner-Bautista LIVE: ATP Barcellona 2021 in diretta - Direttaofficial : #Tennis ?? Terza sfida in cinque settimane, ormai sta diventando un classico?? I precedenti ?? - flamminiog : RT @SuperTennisTv: LIVE oggi da Barcellona, Belgrado e Stoccarda: ?11:00 Shapovalov ?? Auger-Aliassime a seg. Sinner ?? Bautista Agut a seg.… - livetennisit : ATP Barcellona: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) -