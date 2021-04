Le preoccupazioni del compagno Gad (Di giovedì 22 aprile 2021) “Oggi Repubblica mette in prima un’intervista del direttore a Andrea Agnelli, membro della proprietà. Il Corriere fa lo stesso col suo azionista Urbano Cairo. Il confindustriale Sole 24 ore dedica l’apertura al suo presidente Bonomi. Cari colleghi, forse abbiamo un problema”. A lanciare l’allarme, e con ragioni da vendere, è di nuovo Gad Lerner. Lui che, alla Stampa, non avrebbe intervistato l’Avvocato manco in elicottero; che l’Ingegnere alla Repubblica, nemmeno sul panfilo; e che disperato approda allora al Fatto, perché il Fatto si appassiona al Pd, e torna a galla la lotta di classe, e Gad ci va pazzo, per la lotta di classe, e ne vorrebbe intervistare il leader, ma di cosa vuol parlare il compagno Grillo, che è poi ultimo editore puro? Della caduta tendenziale del saggio di profitto? Macché. Di fica. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) “Oggi Repubblica mette in prima un’intervista del direttore a Andrea Agnelli, membro della proprietà. Il Corriere fa lo stesso col suo azionista Urbano Cairo. Il confindustriale Sole 24 ore dedica l’apertura al suo presidente Bonomi. Cari colleghi, forse abbiamo un problema”. A lanciare l’allarme, e con ragioni da vendere, è di nuovo Gad Lerner. Lui che, alla Stampa, non avrebbe intervistato l’Avvocato manco in elicottero; che l’Ingegnere alla Repubblica, nemmeno sul panfilo; e che disperato approda allora al Fatto, perché il Fatto si appassiona al Pd, e torna a galla la lotta di classe, e Gad ci va pazzo, per la lotta di classe, e ne vorrebbe intervistare il leader, ma di cosa vuol parlare ilGrillo, che è poi ultimo editore puro? Della caduta tendenziale del saggio di profitto? Macché. Di fica.

