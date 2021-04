Le cuffiette wireless che si collegano senza bluetooth

Leggi su wired

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Foto: Bowers & Wilkins)Il grande limite delle sempre più popolarifili trueè che possono collegarsi soltanto tramite, tagliando di fatto una vasta gamma di dispositivi non compatibili: dagli impianti casalinghi o lettori di alta qualità e di qualche anno fa a sistemi come quelli di intrattenimento sugli aerei. Da questo gap parte l’idea alla base dell’ultima proposta di Bowers & Wilkins. LePi7 sono infatti collegabili a qualsiasi sorgente audio che abbia il classico jack da 3,5 mm attraverso la custodia che dunque riveste un triplice ruolo: protegge gli auricolari quando non in uso, fa il pieno d’energia alle batterie e diventa una sorta di ponte per trasmetterefili il sonoro. In mezzo secolo di storia, la firma britannica ...