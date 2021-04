La Sovrintendenza stoppa i lavori In Val di Mello l' ombra di abusi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sovrintendenza stoppa

La Gazzetta del Mezzogiorno

In attesa che la Regione compia le proprie valutazioni ci ha pensato la Soprintendenza a fermare i lavori in Val di Mello, con un provvedimento di sospensione in base all'articolo 150 del Codice dei ...In attesa che la Regione compia le proprie valutazioni ci ha pensato la Soprintendenza a fermare i lavori in Val di Mello, con un provvedimento di sospensione in base all'articolo 150 del Codice dei ...In attesa che la Regione compia le proprie valutazioni ci ha pensato la Soprintendenza a fermare i lavori in Val di Mello, con un provvedimento di sospensione in base all’articolo 150 del Codice dei b ...cervignano Anche i circoli Pd della Bassa orientale intervengono sulla tematica della tanto discussa variante di Aquileia, che dovrebbe attraversare nel suo primo tratto la zona agricola a sud-est di ...