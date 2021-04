La Corte tedesca scongela il Recovery (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Recovery Fund partirà senza i temuti ritardi. La Corte Costituzionale tedesca ha dato il via libera all’adesione della Germania al piano europeo. abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) IlFund partirà senza i temuti ritardi. LaCostituzionaleha dato il via libera all’adesione della Germania al piano europeo. abr/trg su Il Corriere della Città.

CottarelliCPI : La Corte Costituzionale tedesca oggi ha sbloccato il Recovery Fund. Un passo avanti per l'integrazione europea, una… - PaoloGentiloni : La decisione della Corte Costituzionale tedesca è importante in Germania ed è un grande passo avanti sulla strada d… - M5S_Europa : La decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ha respinto il ricorso contro il #RecoveryFund, non era sconta… - CorriereCitta : La Corte tedesca scongela il Recovery - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: La Corte Costituzionale tedesca da il via libera al Recovery Fund - -

Corte tedesca scongela il Recovery. Che succede ora? Adesso Bruxelles, che ha più volte sollecitato i Parlamenti nazionali a completare la ratifica, spera di chiudere la partita entro la fine di giug no, deadline che senza l'ok della Corte tedesca ...

La Corte tedesca scongela il Recovery. Esulta l'Europa L'HuffPost La Corte tedesca scongela il Recovery Il Recovery Fund partirà senza i temuti ritardi. La Corte Costituzionale tedesca ha dato il via libera all'adesione della Germania al piano europeo. abr/trg ...

La Corte costituzionale tedesca Uski Audino per "La Stampa" La Corte costituzionale tedesca È un sostanziale via libera quello che arriva dalla Germania sul Recovery Fund e l'Europa può tirare un sospiro di sollievo. Ieri i giudici ...

