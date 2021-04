Killers of the flower Moon, iniziate le riprese con Di Caprio e De Niro (Di giovedì 22 aprile 2021) ‘Killers of the flower Moon’, con un anno di ritardo sono iniziate le riprese del nuovo film di Martin Scorsese con Di Caprio e De Niro Sono iniziate da pochissimi giorni le riprese di Killers of the flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con protagonista Leonardo Di Caprio. Questa non è la prima collaborazione tra il regista e Leonardo Di Caprio. I due avevano già lavorato insieme per film di successo come Gangs of New York, The Aviator e The Departed. Questa volta Martin Scorsese torna a raccontare la storia dell’americana e lo fa proponendoci uno spaccato degli anni ’20 del Novecento e un episodio ben preciso. Il film racconta una serie di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021) ‘of the’, con un anno di ritardo sonoledel nuovo film di Martin Scorsese con Die DeSonoda pochissimi giorni lediof the, il nuovo film di Martin Scorsese con protagonista Leonardo Di. Questa non è la prima collaborazione tra il regista e Leonardo Di. I due avevano già lavorato insieme per film di successo come Gangs of New York, The Aviator e The Departed. Questa volta Martin Scorsese torna a raccontare la storia dell’americana e lo fa proponendoci uno spaccato degli anni ’20 del Novecento e un episodio ben preciso. Il film racconta una serie di ...

