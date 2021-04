Il nuovo spot di Playstation5: in mostra tutte le caratteristiche principali (Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre i problemi di scorte continuano ecco che Sony ha deciso di pubblicare un nuovo spot dedicato a Playstation5 dove si mettono in mostra tutte le caratteristiche principali. Il video è stato pubblicato dal canale YouTube ufficiale di PlayStation, intitolato “Play like never before“. Lo spot sottolinea la risoluzione 4K, il frame rate che può arrivare fino a 120FPS, la presenza della tecnologia Ray-Tracing e dell’HDR. Ovviamente, si parla anche di retrocompatibilità, del Tempest Engine e di DualSense, il controller di nuova generazione caratterizzato dal feedback aptico e dai trigger adattivi. Sony, quindi, continua a pubblicizzare PS5 nonostante i grossi problemi di scorte che potrebbero durare per tutto il 2021. Come avrete visto, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre i problemi di scorte continuano ecco che Sony ha deciso di pubblicare undedicato adove si mettono inle. Il video è stato pubblicato dal canale YouTube ufficiale di PlayStation, intitolato “Play like never before“. Losottolinea la risoluzione 4K, il frame rate che può arrivare fino a 120FPS, la presenza della tecnologia Ray-Tracing e dell’HDR. Ovviamente, si parla anche di retrocompatibilità, del Tempest Engine e di DualSense, il controller di nuova generazione caratterizzato dal feedback aptico e dai trigger adattivi. Sony, quindi, continua a pubblicizzare PS5 nonostante i grossi problemi di scorte che potrebbero durare per tutto il 2021. Come avrete visto, ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #PS5 nel nuovo spot promozionale di #Sony. - Eurogamer_it : #PS5 nel nuovo spot promozionale di #Sony. - natyaleks : RT @InsideMarketing: “Get back to what you love” è il titolo del nuovo spot di @Google che ci ricorda l'importanza dei vaccini per porre f… - lumberjack2303 : L'Ursus e il nuovo spot 'Marlon Brando' #AlbertoUrso - LIDIA_AN_ : RT @vogue_italia: L'attrice di Pretty Woman in un nuovo spot dedicato alla felicità e al sorriso ?? -