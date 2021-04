Il Covid si porta via Filomena Esposito, moglie del tenore Bruno Venturini (Di giovedì 22 aprile 2021) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. (Eugenio Montale) Nella giornata di mercoledì è mancata ai vivi la signora Filomena Esposito, moglie del popolare tenore Bruno Venturini, un amore nato sui banchi di scuola quando Bruno aspirava a diventare un artista, ma non era ancora affermato. Si sposarono nella ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 aprile 2021) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. (Eugenio Montale) Nella giornata di mercoledì è mancata ai vivi la signoradel popolare, un amore nato sui banchi di scuola quandoaspirava a diventare un artista, ma non era ancora affermato. Si sposarono nella ...

