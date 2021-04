Freccia Vallone 2021 | vince Alaphilippe

(Di giovedì 22 aprile 2021) Julianconquista laanticipando a pochi metri dal traguardo Primoz Riglice Alejandro Valverde. Il campione uscente, Marc Hirschi, non ha preso il via a causa della esclusione del suo team, Uae Team- Emirates, per due casi di positività al Covid-19.: cosa è successo? I fuggitivi, Diego Rosa, Loius Vervake, Simone Velasco, Alex Howes, Sylvain Moniquet, Sander Arme’, Mauritz Lammertink e Julian Mertens, raggiungono un vantaggio di oltre 5?, che viene gradualmente ridotto sul Mur de Huy. Al penultimo passaggio la corsa si infiamma con scatti e cadute. Nel frattempo, i battistrada del mattino provano la fuga ma vengono ben presto raggiunti dal resto del gruppo. Il primo a rompere gli indugi è Primoz Roglic che, ...

Dopodiché anche in questo caso (come in quello della UAE alla) pare si sia trattato di un falso positivo, ma l'UCI non ha ancora predisposto una macchina del tempo per tornare a prima ...Van der Breggen vince laper la settima volta consecutiva: battuta Niewiadoma, Longo Borghini agguanta il podio in rimonta Ha vinto correndo all'attacco e ha vinto aspettando le ultime centinaia di metri, ha ...Julian Alaphilippe conquista la Freccia Vallone 2021 anticipando a pochi metri dal traguardo Primoz Riglice Alejandro Valverde. Il campione uscente, Marc Hirschi, non ha preso il via a causa della esc ...ROMA. Dopo la data di fine settembre dello scorso anno, dovuta alla pandemia di Covid-19, la Freccia Vallone torna a disputarsi in primavera e a metà settimana. Oggi, la classica con finale sul Muro d ...