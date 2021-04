Fra i sei sistemi turistici regionali più a rischio di infiltrazioni criminali quello della Puglia Demoskopika (Di giovedì 22 aprile 2021) Supera i 2,2 miliardi di euro di cui quasi il 40 per cento al sud, il giro d’affari della criminalità organizzata per l’infiltrazione nell’economia legale del settore turistico. Emerge da una ricerca realizzata da Demoskopika elaborando dati ufficiali o da fonti autorevoli, stando all’anteprima Ansa. Alla sola ‘ndrangheta si attribuisce il 40 per cento del giro d’affari complessivo, ovvero un volume da circa 810 milioni di euro. Sono circa 4500 le aziende a maggior rischio di riciclaggio associato a crisi di liquidità causata dalla pandemia. “Il turismo in ginocchio per il Covid fa gola ai sodalizi criminali”, dice il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, in una dichiarazione riportata da Rainews. della ‘ndrangheta si è detto. Segue, secondo le stime, la camorra con ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Supera i 2,2 miliardi di euro di cui quasi il 40 per cento al sud, il giro d’affarità organizzata per l’infiltrazione nell’economia legale del settore turistico. Emerge da una ricerca realizzata daelaborando dati ufficiali o da fonti autorevoli, stando all’anteprima Ansa. Alla sola ‘ndrangheta si attribuisce il 40 per cento del giro d’affari complessivo, ovvero un volume da circa 810 milioni di euro. Sono circa 4500 le aziende a maggiordi riciclaggio associato a crisi di liquidità causata dalla pandemia. “Il turismo in ginocchio per il Covid fa gola ai sodalizi”, dice il presidente di, Raffaele Rio, in una dichiarazione riportata da Rainews.‘ndrangheta si è detto. Segue, secondo le stime, la camorra con ...

Advertising

AndreaCossutta : @La_manina__ Manina cara lo so che da bravo progressista sei il più conservatore fra i conservatori ma è tempo che… - pizzaboy_fra : ora sei qui ma vorrei sapere, resti con me se sto per cadere? - sanvscreen : sono in piedi dalle sei e non ho ancora finito di sistemare perché a sta qua è preso di pulire pure gli spazi fra l… - GiudaV : @umanesimo Credo di aver spiegato questo altrove nello scambio. Lasciami chiosare (sgradevolmente, me ne scuso fin… - fra_stornata : @sunriseslight HAHDSJAH no letteralmente è “ma vieni da Dolo?” che è una città in veneto, ma bio dire sei stupido? non mi chiedere perché -

Ultime Notizie dalla rete : Fra sei Ecco Mochizuki: un po' Nishikori, un po' Santoro ... che dopo un'ottima carriera da doppista (è stato n.1, vincendo sei Slam) oggi collabora con ...livello medio dei giovani è altissimo e a occhio e croce per avere una chance sarà necessario essere fra i ...

La Giornata mondiale della Terra: la corsa contro il tempo per arrestate la febbre del pianeta Fra gli invitati, i "grandi della Terra" fra cui ci sono i 17 Paesi responsabili dell'80% delle ... A livello globale, il 2020 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati, mentre gli ultimi sei ...

Fra i sei sistemi turistici più a rischio di infiltrazioni criminali quello della Puglia - Noi Notizie. Noi Notizie BiC: sabato sfida finale fra Briantea84 e Santo Stefano L’ultimo atto del campionato italiano di pallacanestro in carrozzina si svolgerà sabato 24 aprile a Meda, casa della UnipolSai Briantea84 Cantù, che sfiderà l’Avis S. Stefano nella decisiva gara tre d ...

L’effetto della pandemia sul lavoro: smartworking per 10 milioni di italiani Quello che fino a poco tempo fa era una eccezione, non solo è diventato una consuetudine ma ora si prepara a diventare una nuova normalità. Fra gli effetti che la pandemia ha avuto sulla nostra vita c ...

... che dopo un'ottima carriera da doppista (è stato n.1, vincendoSlam) oggi collabora con ...livello medio dei giovani è altissimo e a occhio e croce per avere una chance sarà necessario esserei ...gli invitati, i "grandi della Terra"cui ci sono i 17 Paesi responsabili dell'80% delle ... A livello globale, il 2020 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati, mentre gli ultimi...L’ultimo atto del campionato italiano di pallacanestro in carrozzina si svolgerà sabato 24 aprile a Meda, casa della UnipolSai Briantea84 Cantù, che sfiderà l’Avis S. Stefano nella decisiva gara tre d ...Quello che fino a poco tempo fa era una eccezione, non solo è diventato una consuetudine ma ora si prepara a diventare una nuova normalità. Fra gli effetti che la pandemia ha avuto sulla nostra vita c ...