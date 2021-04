Fare vino ora è un gioco, ma mai da ragazzi (Di giovedì 22 aprile 2021) «Fare vino non è difficile. Farlo bene, sì.» Yves Hohler è cresciuto con queste parole ripetute dal padre, origini svizzere ma una scelta di vita che nel 1990 aveva portato lui e la famiglia nell’astigiano, a Cassinasco, trasformandoli tutti in viticoltori e produttori di Moscato Secco. Elisa Farinetti è nata e cresciuta seguendo la nonna e il padre tra le vigne del Dolcetto e del Brachetto di Acqui Terme, la città dove oggi sia lei che Yves lavorano, non più come viticoltori, ma come sviluppatori di videogiochi nell’azienda Broken Arms Games, da loro fondata nel 2013 e di cui lui è oggi direttore e lei business developer. Dopo gli studi di informatica all’Università di Alessandria, dove si sono conosciuti, e svariate esperienze all’estero come sviluppatori assunti ancor prima di terminare il percorso di laurea, chi se non loro, orgogliosamente tornati ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) «non è difficile. Farlo bene, sì.» Yves Hohler è cresciuto con queste parole ripetute dal padre, origini svizzere ma una scelta di vita che nel 1990 aveva portato lui e la famiglia nell’astigiano, a Cassinasco, trasformandoli tutti in viticoltori e produttori di Moscato Secco. Elisa Farinetti è nata e cresciuta seguendo la nonna e il padre tra le vigne del Dolcetto e del Brachetto di Acqui Terme, la città dove oggi sia lei che Yves lavorano, non più come viticoltori, ma come sviluppatori di videogiochi nell’azienda Broken Arms Games, da loro fondata nel 2013 e di cui lui è oggi direttore e lei business developer. Dopo gli studi di informatica all’Università di Alessandria, dove si sono conosciuti, e svariate esperienze all’estero come sviluppatori assunti ancor prima di terminare il percorso di laurea, chi se non loro, orgogliosamente tornati ...

Advertising

Ginko_21 : Lei è un marchio. Ha la straordinaria capacità di teletrasportarti nel salotto di casa sua, davanti a un buon bicch… - ErnestoNatali : Io condanno assolutamente chi da sobrio approfitta di una donna in stato alterato da alcol per fare sesso, ma se an… - Cibermatico : @Lucalambrate si lo so, io ti ho risposto per fare in modo che bevessi vino fino alle 22 e 23 - strangerrkid : È tutto il pomeriggio che sono spalmata sul divano incapace di fare nulla e mi sono appena alzata solo per versarmi un bicchiere di vino ?? - segnodiluna : tra mamme, cugine, prozie, cugini di campagna io mi berrei del vino e me ne resterei in silenzio prima di fare danni -

Ultime Notizie dalla rete : Fare vino Al Bano in visita a l'ospedale: Da buon soldato deve essere presente Purtroppo, il Covid che da più di un anno ha cambiato la vita di tutti, continua a fare vittime e ... ha chiesto al maestro qualcosa per ricordare l'evento e non una canzone ma una bottiglia di vino. ...

Daniele Sepe, chi è?/ Collaborato con Gino Paoli, Mia Martini, Lina Sastri Mio padre era rappresentante di vino, mio nonno bracciante per il marchese di villa Patrizi, mia ... Ho scelto di fare l'autodidatta'. Vittorio Brumotti aggredito a Roma/ Chef Rubio choc "Infame, te ne ...

Fare vino ora è un gioco, ma mai da ragazzi Linkiesta.it Signorvino apre in centro a Roma Nel 2020 le aperture dell’enocatena del Gruppo Calzedonia avevano toccato le città di Parma e Roma al Maximo Shopping Center per poi arrivare nel 2021 a Milano zona Navigli e Fidenza. Oggi l’inauguraz ...

Il vino italiano prima e dopo la pandemia: cosa è cambiato e come ripartire Il bilancio di e-commerce, Gdo, fiere e comportamenti di consumo, nell’incontro Coldiretti “Il mercato del vino dopo un anno di... ? Leggi l'articolo ...

Purtroppo, il Covid che da più di un anno ha cambiato la vita di tutti, continua avittime e ... ha chiesto al maestro qualcosa per ricordare l'evento e non una canzone ma una bottiglia di. ...Mio padre era rappresentante di, mio nonno bracciante per il marchese di villa Patrizi, mia ... Ho scelto dil'autodidatta'. Vittorio Brumotti aggredito a Roma/ Chef Rubio choc "Infame, te ne ...Nel 2020 le aperture dell’enocatena del Gruppo Calzedonia avevano toccato le città di Parma e Roma al Maximo Shopping Center per poi arrivare nel 2021 a Milano zona Navigli e Fidenza. Oggi l’inauguraz ...Il bilancio di e-commerce, Gdo, fiere e comportamenti di consumo, nell’incontro Coldiretti “Il mercato del vino dopo un anno di... ? Leggi l'articolo ...