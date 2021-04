Elezioni: deputati Pd, 'si approvi presto Pdl per voto fuori sede' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) - "Finalmente è stata calendarizzata in commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge presentata due anni fa dal PD per consentire il diritto di voto ai fuori sede nelle Elezioni nazionali, europee e referendum". Lo affermano i deputati del Pd firmatari della Pdl, Madia, Ceccanti, Giorgis, Pini, Piccoli Nardelli, Pezzopane, Pagano, Critelli, De Filippo, Fiano, Bruno Bossio, Sensi, Quartapelle, Verini, Lotti, Bonomo, Serracchiani, Braga, Ciampi, Gribaudo, Navarra e Incerti. "La nostra proposta è complementare rispetto al disegno di legge presentato in questi giorni dal Presidente Brescia, che interessa invece le Elezioni regionali e amministrative -aggiungono-. Chiediamo quindi di procedere velocemente nella discussione per arrivare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) - "Finalmente è stata calendarizzata in commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge presentata due anni fa dal PD per consentire il diritto diainellenazionali, europee e referendum". Lo affermano idel Pd firmatari della Pdl, Madia, Ceccanti, Giorgis, Pini, Piccoli Nardelli, Pezzopane, Pagano, Critelli, De Filippo, Fiano, Bruno Bossio, Sensi, Quartapelle, Verini, Lotti, Bonomo, Serracchiani, Braga, Ciampi, Gribaudo, Navarra e Incerti. "La nostra proposta è complementare rispetto al disegno di legge presentato in questi giorni dal Presidente Brescia, che interessa invece leregionali e amministrative -aggiungono-. Chiediamo quindi di procedere velocemente nella discussione per arrivare il ...

