Daniel-Ricciardo: il pilota deve migliorare rispetto a Norris (Di venerdì 23 aprile 2021) Daniel-Ricciardo è sicuramente un buon pilota ed anche molto esperto ma questa stagione non è cominciata nel migliore dei modi. Infatti nel suo team la McLaren c’è un suo collega che lo sta triplicando, un certo Lando Norris che sia in Bahrain che ad Imola ha trovato un buon posizionamento nel finale di gara. Lo stesso Ricciardo ha detto di dover arrivare ai livelli di Norris. Helmut Marko: ll consulente di Red Bull attacca Perez Daniel-Ricciardo: sta attraversando un periodo di incertezza? Daniel Ricciardo dice che ha bisogno di ingoiare il suo orgoglio per concentrarsi sui miglioramenti da fare per eguagliare Lando Norris alla McLaren. Norris è stato in ottima forma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021)è sicuramente un buoned anche molto esperto ma questa stagione non è cominciata nel migliore dei modi. Infatti nel suo team la McLaren c’è un suo collega che lo sta triplicando, un certo Landoche sia in Bahrain che ad Imola ha trovato un buon posizionamento nel finale di gara. Lo stessoha detto di dover arrivare ai livelli di. Helmut Marko: ll consulente di Red Bull attacca Perez: sta attraversando un periodo di incertezza?dice che ha bisogno di ingoiare il suo orgoglio per concentrarsi sui miglioramenti da fare per eguagliare Landoalla McLaren.è stato in ottima forma ...

Advertising

Akiddo_RB26 : IT'S DANIEL RICCIARDO @leclercciardo - belnbarros_ : daniel ricciardo eu te amo pra sempre sempre e sempre - maron_barbara : RT @F1Daviderusso: Daniel #Ricciardo: 'Devo mettere da parte l’orgoglio e vedere dove migliorare. Di mentalità sono così: vedo gli aspetti… - fuoripistanet : Daniel Ricciardo, inizio non semplice - asnemmi : Nuova cotta per Daniel Ricciardo -