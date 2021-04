Ceferin-Agnelli, continua il duello rusticano: “Meglio ingenuo che bugiardo” (Di giovedì 22 aprile 2021) La Superlega è naufragata ma il duello Ceferin-Agnelli è ancora vivo, soprattutto per le dichiarazioni del numero uno della UEFA. Il vertice dell’ente calcistico europeo si è soffermato sulla competizione creata dai dodici club dissidenti attaccando duramento il presidente della Juventus. Complimenti, invece, per Nasser Al-Khelaifi (nuovo presidente dell’ECA) e per i proprietari di Roma e Marsiglia che avevano declinato immediatamente l’invito della Superlega. Ceferin-Agnelli, il numero uno della UEFA rincara la dose: “Non avrò rapporti personali con queste persone…” Ecco le parole, rilasciate al media sloveno 24ur, di Aleksander Ceferin: “Io troppo ingenuo alle promesse di Agnelli? Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) La Superlega è naufragata ma ilè ancora vivo, soprattutto per le dichiarazioni del numero uno della UEFA. Il vertice dell’ente calcistico europeo si è soffermato sulla competizione creata dai dodici club dissidenti attaccando duramento il presidente della Juventus. Complimenti, invece, per Nasser Al-Khelaifi (nuovo presidente dell’ECA) e per i proprietari di Roma e Marsiglia che avevano declinato immediatamente l’invito della Superlega., il numero uno della UEFA rincara la dose: “Non avrò rapporti personali con queste persone…” Ecco le parole, rilasciate al media sloveno 24ur, di Aleksander: “Io troppoalle promesse di? Potrei essere stato, ma dico sempre che ...

