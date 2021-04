Cassa integrazione record a marzo | boom di richieste

(Di giovedì 22 aprile 2021) Supera i cinque miliardi il numero totale di ore diguadagni autorizzate dal 1 aprile 2020 al 312021 per l’emergenza sanitaria. Lo si legge nell’Osservatorio dell’Inps sullacon causale Covid, secondo il quale le ore di fermo chieste dalle aziende sono pari a 5.016,7 milioni di cui: 2.259,5 milioni di cig ordinaria; 1.728,4 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà; 1.028,8 milioni di cig in deroga. Solo nel mese disono state autorizzate oltre 620 milioni di ore trae assegni di solidarietà con causale Covid, un dato quasi quattro volte quello di febbraio (157,8).Covid, i numeri Inps Le ore di...

- DSantanche : Il governo si riempie la bocca di cassa integrazione, ma nel #DecretoSostegni hanno lasciato scoperti gli ultimi 3…

Potenza - Nei primi tre mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in Basilicata la cassa integrazione ordinaria è aumentata di circa l'800%. E' quanto emerge dal report mensile di aprile 2021 per la cassa integrazione guadagni e disoccupazione, realizzato dall'Inps. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2021 sono state 282 milioni, quasi interamente riferite all'emergenza sanitaria, +974,8% in più rispetto a febbraio (26,2 mln). A marzo 2020 le ore ...