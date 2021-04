Call of Duty: Warzone sarà supportato per molti anni (Di giovedì 22 aprile 2021) Call of Duty: Warzone è riuscito a fornire costantemente nuovi contenuti da quando è stato lanciato e in una nuova intervista Infinity Ward ha rivelato come abbia in mente un grande piano per il battle royale. Parlando con il Washington Post, Dave Stohl, co-responsabile dello studio Infinity Ward, ha rivelato che affidando tutto il lavoro di manutenzione di Warzone a Raven Software, il suo team si è concentrato sulle prossime stagioni. Patrick Kelly, responsabile di Raven, ha aggiunto che i dettagli sulla Stagione 6 sono attualmente in lavorazione (non da poco considerando che la Stagione 3 arriva questa settimana) e che ci sono piani per supportare Warzone per gli anni a venire. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021)ofè riuscito a fornire costantemente nuovi contenuti da quando è stato lanciato e in una nuova intervista Infinity Ward ha rivelato come abbia in mente un grande piano per il battle royale. Parlando con il Washington Post, Dave Stohl, co-responsabile dello studio Infinity Ward, ha rivelato che affidando tutto il lavoro di manutenzione dia Raven Software, il suo team si è concentrato sulle prossime stagioni. Patrick Kelly, responsabile di Raven, ha aggiunto che i dettagli sulla Stagione 6 sono attualmente in lavorazione (non da poco considerando che la Stagione 3 arriva questa settimana) e che ci sono piani per supportareper glia venire. Leggi altro...

