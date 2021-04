Calcio | Serie A | Napoli-Lazio 5-2**

(Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. - (Adnkronos) - Ilbatte 5-2 lanel posticipo della 32/a giornata diA disputato allo stadio 'Maradona'. Le reti degli azzurri portano la firma di Insigne, autore di una doppietta al 7' su rigore e al 53', Politano al 12', Mertens al 65' e Osimhen all'80'. Di Immobile al 70' e Milinkovic-Savic al 74' le reti degli ospiti. In classifica ilè quinto con 63 punti, lasesta a quota 58 con una partita da recuperare.

NAPOLI - Al "Maradona" lo spareggio Champions se lo aggiudica il Napoli , che batte la Lazio 5 - 2: vantaggio azzurro su rigore di Insigne al 7' (fallo di Milinkovic - Savic su Manolas in mischia da ...La corsa alla qualificazione Champions si fa sempre più incerta e avvincente. A sei giornate dalla fine, tutto può ancora succedere. Solo l'Inter ha il traguardo grosso (scudetto) a portata di mano ( ...Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas (26' st Rrahmani), Koulibaly, Hysaj, Ruiz, Bakayoko (43' st Lobotka), Politano (26' st Lozano), Zielinski (36' st Elmas), Insigne, Mertens (26' st Osimhen) ...MOVIOLA NAPOLI LAZIO - Dopo la vittoria con il Benevento, la Lazio torna in campo contro il Napoli. Il match è valevole per ...