Bollettino Covid di giovedì 22 aprile | i dati completi dopo le 17 In Puglia ancora boom di contagi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Coronavirus in Italia , ildi22del Ministero della Salute. Mentre continua il dibattito sul coprifuoco, che resterà alle 22 per un periodoindefinito, ieri i numeri ...

... secondo la tabella deldi oggi, 22 aprile. Registrati inoltre 28 morti. Dall'inizio ... 2.029 quelli negli altri reparti( - 87). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono ...Coronavirus in Italia , ildi giovedì 22 aprile del Ministero della Salute. Mentre continua il dibattito sul coprifuoco, che resterà alle 22 per un periodo ancora indefinito, ieri i numeri sui contagi hanno ...È quanto emerge dal bollettino della Regione che riporta anche 9 decessi e 287 persone guarite. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 691.199 soggetti per un totale di tamponi eseguiti ...Analizzati 960 tamponi molecolari che hanno individuato 36 nuovi casi positivi e confermato 39 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi di oggi, 34 sono asintomati ...