Bce, Lagarde: 'Ancora incertezza, ma la ripresa si rafforzerà' (Di giovedì 22 aprile 2021) Le prospettive di breve termine per l'economia europea sono 'offuscate da incertezza' per i livelli Ancora alti di infezione da Covid - 19 e per i ritmi di vaccinazione, che comportano misure di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Le prospettive di breve termine per l'economia europea sono 'offuscate da' per i livellialti di infezione da Covid - 19 e per i ritmi di vaccinazione, che comportano misure di ...

Advertising

giornaleradiofm : Lagarde, cruciali politiche bilancio ambiziose e coordinate: (ANSA) - ROMA, 22 APR - Rimane cruciale l'orientamento… - annapaolaconcia : RT @mastrobradipo: #lagarde #baerbock mostra che #merkel non ha scoraggiato ingresso donne in politica, è questo l'essere una role model #b… - GloriaGrigolon : #Ecb #Lagarde Non controlliamo attivamente la curva dei rendimenti (modello Giappone) Incidiamo su di essa con le n… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Bce, Lagarde: 'Ancora incertezza, ma la ripresa si rafforzerà' #Bce - mastrobradipo : #lagarde autunno 2021 puntiamo a conclusioni della strategic review dei nostri obiettivi #bce -