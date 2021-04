Barcellona | il comunicato ufficiale sulla Super League | «Non farne parte sarebbe stato un errore storico»

Advertising

ZZiliani : A parte il #Chelsea e il #City che hanno già fatto marcia indietro e il #Barcellona che ha comunicato (presidente… - TuttoMercatoWeb : Barcellona, comunicato ufficiale sulla Superlega: 'Riconsidereremo la formula' - francescoargon1 : RT @1411nico: ?? Il #Barcellona ha accettato di entrare nella Superlega dopo l'assemblea dei soci. Nel comunicato ufficiale, inoltre, si leg… - Calciodiretta24 : Superlega, il comunicato del Barcellona: “Riconsidereremo la formula” - laziopress : Superlega, il comunicato ufficiale del Barcellona: “Abbiamo accettato di partecipare, ma riconsidereremo la formula… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona comunicato

Commenta per primo Dopo le parole del presidente Laporta , ilha fatto chiarezza sul caos Superlega delle ultime ore e ha annunciato che resterà all'... Di seguito ilufficiale ...Basti prendere a riferimento uno dei cofondatori: ilF. C. In questo progetto come si ... più di ogni altro vicino al fenomeno NBA, portato a modello (sic!), ha emesso un...La società catalana, poco fa, ha pubblicato un lungo comunicato ufficiale che ha come argomento principale la Superlega.Superlega Barcellona rilancia, il club afferma di sposare ancora in pieno il progetto. Una nota ufficiale riporta l'intenzione Blaugrana.