Barbara D’Urso: nostalgia per il passato, ma i fan notano un dettaglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Barbara D’Urso è apparsa nostalgica sui social, ma i suoi fedeli sostenitori hanno prontamente notato un dettaglio: ma nulla è come sembra. Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Per questo motivo ogni suo gesto sui social, o mentre è in diretta intenta a condurre i suoi programmi, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 aprile 2021)è apparsa nostalgica sui social, ma i suoi fedeli sostenitori hanno prontamente notato un: ma nulla è come sembra.è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Per questo motivo ogni suo gesto sui social, o mentre è in diretta intenta a condurre i suoi programmi, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

pizzacane : @PeppeWolf Mammamia ma chi sei Barbara D'Urso - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso attaccata dalla sua ospite: 'Mi hai stufato, non mi importa chi sei' - infoitcultura : Monopoli, Barbara D'Urso in diretta con “Pomeriggio Cinque” - infoitcultura : Tommaso Zorzi, le frecciatine per Barbara D’Urso: cosa dice sulla conduttrice e sullo scoop ‘rubato’ di Domenica Li… - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D'Urso sconvolta interrompe la diretta: 'Cos'è successo? Andiamo in pubblicità per favore' -