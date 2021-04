Automotive, Mise: Ecobonus incrementato di oltre 76 mln (Di giovedì 22 aprile 2021) A partire da domani saranno incrementate di oltre 76 milioni di euro le risorse, disponibili sulla piattaforma Ecobonus.Mise.gov.it, per prenotare l'incentivo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni relativo alle categorie dei motocicli L e delle auto M1. Lo comunica il Mise in una nota. Si tratta di una riprogrammazione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) A partire da domani saranno incrementate di76 milioni di euro le risorse, disponibili sulla piattaforma.gov.it, per prenotare l'incentivo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni relativo alle categorie dei motocicli L e delle auto M1. Lo comunica ilin una nota. Si tratta di una riprogrammazione di ...

