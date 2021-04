Audi A6 e-Tron | il concept dell' auto utilizza i fari per proiettare un videogioco

Advertising

Eurogamer_it : #Audi A6 e-Tron, l'auto che utilizza i fari per proiettare i videogiochi. - zazoomblog : Autonomia fino a 520 km per Q4 e Q4 Sportback e-tron i primi SUV Audi compatti nativi elettrici - #Autonomia… - machetilamenti : RT @repubblica: Audi Q4 e-tron, l'innovazione ecologica incontra il design - repubblica : Audi Q4 e-tron, l'innovazione ecologica incontra il design - infoiteconomia : Audi svela A6 e-tron concept: molto più di un esercizio stilistico -

Ultime Notizie dalla rete : Audi Tron

Leggi anche Una app per fare il pieno di elettroni 22 aprile 2021 Tornando alle novità in arrivo, tra le auto più attese spicca l'Q4 e -proposta anche in versione Sportback. Il suv dei ...La nuova SUV compatta 100% elettricaè innovativa anche nelle formule di utilizzo, come il noleggio a lungo termine LeQ4 e -Q4 Sportback e -sono pronte a debuttare sul mercato italiano e accedere alla mobilità elettrica non è mai stato così facile. Alla versatilità tecnica, all'abitabilità di due ...Il concept di Audi A6 e-Tron utilizza i fari per proiettare un videogioco accessibile mentre la macchina è in carica.Oggi scegliere una vettura al 100% elettrica significa poter gestire le ricariche in totale serenità Il mondo va avanti e l’automotive lo segue a ruota. Oggi il vero trend del mercato dell’auto è sicu ...