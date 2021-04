Arianna Cirrincione parla di Andrea Cerioli | “Vogliamo avere un figlio ma…”

(Di giovedì 22 aprile 2021), fidanzata di, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui hato del suo fidanzato e del percorso a cui sta dando luogo all’Isola dei famosi. Nel corso del dialogo, però, sono emersi anche dei temi piuttosto seri, come ad esempio la voglia di entrambi di mettere su famiglia. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Isola 15, Arianna Cirrincione replica agli attacchi contro Andrea Cerioli - IsaeChia : #Isola 15, Arianna Cirrincione replica agli attacchi contro Andrea Cerioli. E a proposito del suo desiderio di dive… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: A #IsolaParty è tempo di difesa per Andrea Cerioli... - infoitcultura : Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ Contro la Martani: Ce l’hai una vita? - Babooshka___ : Miriam Galanti e Arianna Cirrincione, scappate #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Arianna Cirrincione

, fidanzata di Andrea Cerioli, l'ex tronista di Uomini e Donne attuale naufrago della quindicesima edizione dell' Isola dei Famosi, ha voluto replicare ai recenti attacchi rivolti ...Nomi conosciuti e amati in particolare su Instagram: Stefano De Martino, Valentina Vignali, Giorgia Palmas, Andrea Cerioli,, Michela Coppa, Veronica Ruggeri, Andrea Dianetti, ...Condividi su Vittorio Brumotti, uno dei principali inviati di Striscia la notizia è stato brutalmente aggredito in un quartiere di Roma.La puntata in cui viene documentata l’aggressione, va in onda il ...Andrea Cerioli, nel corso della decima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha ripercorso lo splendido rapporto con la mamma, scomparsa sei anni fa. Andrea è conosciuto al grande pubblico grazie alle n ...