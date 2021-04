Ail e Leukemia 2021 | insieme contro i tumori complessi del sangue

Advertising

La collaborazione virtuosa trava avanti da tempo. Un sodalizio nato da un'idea del professor Sergio Amadori, Presidente Nazionaleche, insieme al professor Angelo Michele Carella, ...Così Sergio Amadori, presidente nazionale, nel suo intervento alla presentazione del X convegno scientifico2021, dal titolo 'La sfida ai tumori complessi del sangue: dalle terapie senza ...Roma, 22 apr. (askanews) - Oltre 600 ematologi di tutto il mondo si incontrano, il 26 e 27 aprile, per il convegno 'Leukemia 2021', il meeting biennale dedicato alle leucemie e non solo, promosso da A ...Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "Fino a 20-25 anni fa il tasso di guarigione per i pazienti onco-ematologici era inchiodato intorno al 15-20%, oggi possiamo dire con grande soddisfazione che, grazi ...