' Xbox Game Pass supera i 23 milioni di abbonati' afferma il giornalista Jez Corden

Microsoft con il suo Xbox Game Pass sembra aver ingranato: secondo i dati snocciolati da Jex Corden di Windows Central, ora l'abbonamento può contare su oltre 23 milioni di abbonati al servizio di Microsoft. Se il numero dovesse essere accurato, ciò significa che in tre mesi Xbox Game Pass ha registrato circa cinque milioni di abbonati in più. Nel gennaio di quest'anno era stato annunciato ufficialmente che il servizio in abbonamento aveva registrato 18 milioni di utenti. Cinque milioni aggiunti al totale sono un numero impressionante e può essere possibile dati i nuovi giochi che sono stati inseriti in questo periodo. Ad esempio, Outriders è stato lanciato sul ...

