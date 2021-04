Vigorito e la questione Superlega | “Ora la Figc deve intervenire”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Oresteha espresso tutte le sue perplessità sul futuro immediato della Lega Serie A dopo il terremoto che laha rischiato di generare nelle ultime ore: “Ho avuto messaggi dai presidenti di Serie A che sono quantomeno perplessi su come continuare un’attività in cui persone che rappresentano noi, che sono nel consiglio federale o di Lega, sono invece autori di questo tipo di deviazione, legittima dal punto di vista soggettivo, non certo oggettivo, e quindi immagino che ci saranno delle Assemblee ad hoc per stabilire se queste cose devono continuare come sono ora, perché c’è una governance che non c’è più, c’è un governance formata da persone che ieri erano state elette per rappresentare i diritti della Lega di A. Sono sempre loro legittimati a farlo?”, ha dichiarato il numero uno del Benevento ai ...