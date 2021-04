Via libera ai test salivari a scuola, da maggio parte la Lombardia: «Esami più rapidi senza personale sanitario» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da maggio la Lombardia utilizzerà i test salivari nelle scuole. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Attilio Fontana secondo cui si tratta di test anti Covid «meno invasivi e più semplici da utilizzare che hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare». Una sperimentazione, attuata dall’Università degli Studi di Milano, che consentirà di avere «un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus e che eviterà di dover impiegare personale sanitario» che, dunque, potrà «dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti negli ospedali». «Li avevamo chiesti mesi fa al Cts ma nessuno ci ha risposto» Una richiesta, quella di utilizzare i salivari, che era stata avanzata «diversi mesi fa al Cts nazionale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalautilizzerà inelle scuole. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Attilio Fontana secondo cui si tratta dianti Covid «meno invasivi e più semplici da utilizzare che hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare». Una sperimentazione, attuata dall’Università degli Studi di Milano, che consentirà di avere «un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus e che eviterà di dover impiegare» che, dunque, potrà «dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti negli ospedali». «Li avevamo chiesti mesi fa al Cts ma nessuno ci ha risposto» Una richiesta, quella di utilizzare i, che era stata avanzata «diversi mesi fa al Cts nazionale ...

