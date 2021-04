Usa | polizia spara e uccide un afroamericano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un altroucciso dallanegli Stati Uniti, a 24 ore dalla condanna dell’ex agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd, diventato il simbolo della violenza dellaamericana. Andrew Brown, 40 anni, padre di dieci figli, è stato ucciso dagli agenti che dovevano perquisire la sua abitazione a Elizabeth City, in North Carolina. I poliziotti hanno aperto il fuoco contro l’mentre, secondo testimoni, si allontanava a bordo della sua auto. E’ accaduto alle 8.30 di questa mattina ora locale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il capo delladella città, Michael Woods, ha detto che gli agenti stavano rispondendo a una chiamata di emergenza al 911. Vedi Anche George Floyd, l'ex poliziotto Chauvin condannato per ...La, gli Omon intervengono subito e fermano chiunque ritengano stia in qualche modo ... condizioni critiche, ma accetta vitamine Per Navalny, si muovonoe Ue: "Mosca responsabile per la sua ...Un altro afroamericano ucciso dalla polizia negli Stati Uniti, a 24 ore dalla condanna dell'ex agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd, ...La giuria del processo contro l'ex poliziotto Derek Chauvin, accusato di aver ucciso l'afroamericano George Floyd a Minneapolis, è arrivata a un verdetto. Lo riportano i media americani, citando una n ...